Mascherina obbligatoria: ecco dove indossarla dal 15 luglio

Da domani ci sarà più libertà di circolare negli spazi aperti senza mascherina: ecco dove rimarrà obbligatorio indossarla.

Il nuovo Dpcm del Premier Conte cerca di fare chiarezza sull’uso e l’obbligo della mascherina. Sembra allentarsi il suo uso, che rimane necessario nei luoghi chiusi. Infatti, è possibile non indossarla nei luoghi all’aperto se si mantiene il giusto distanziamento sociale. Nello specifico l’obbligo di tenere la mascherina al chiuso riguarda tutti, clienti e gestori, senza alcuna eccezione.

Il dispositivo di protezione va usato negli uffici pubblici, in negozi e supermercati. Per quanto riguarda bar e ristoranti, deve essere indossato sia se si è già preso posto o consumato, sia se è in piedi ad aspettare. La mascherina, inoltre, va tenuta anche in palestra, al cinema, al teatro, nei musei e nelle gallerie d’arte. Non è escluso nemmeno il settore dell’estetica: bisogna portarla con sé anche nei parrucchieri e nei centri estetici. Sui mezzi di trasporto non si discute: spesso autobus, treni e metro non garantiscono il rispetto delle distanze a causa del troppo afflusso di pendolari, motivo per cui non è possibile lasciare la mascherina a casa.

Una boccata d’aria arriva anche in Lombardia, regione in cui le misure di sicurezza si sono mantenute rigide rispetto alle direttive nazionali a causa del lento abbassarsi del numero dei contagi. Fino a martedì 14 luglio era stato rinnovato il dovere di coprire le vie respiratorie. Da domani, invece, anche nella regione settentrionale si potrà togliere la mascherina nei luoghi all’aperto, mantenendo le distante sociali.