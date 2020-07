Valle dei Templi al crepuscolo: via a visite serali per l’estate

Per i mesi estivi il parco archeologico sarà visitabile anche la sera. Questi gli orari di visita e le prossime iniziative che animeranno la Valle, località unica che adesso acquista dei tratti ancora più suggestivi.

La Valle dei Templi, primo parco archeologico ad ottenere la certificazione Covid-Free, organizzerà visite serali per tutta l’estate. A partire da oggi, infatti, e per i mesi di luglio e agosto, sarà possibile visitare i meravigliosi templi ellenici vicini ad Agrigento fino alle 22 nei giorni feriali e fino alle 23 nei weekend e nei festivi. Un’iniziativa che si accompagna ai diversi eventi in programma alla Valle dei Templi, dai tour di “Luci in Valle” ai concerti in programma quest’estate.

Il primo live è previsto proprio per oggi, con il concerto delle 21 di Mario Venuti, che fa da apripista alla seconda data prevista per venerdì 17 luglio.Tre nomi del Sud parteciperanno al concerto “Nudo con la mia musica”, due napoletani, il sassofonista Marco Zurzolo e il tastierista storico di Pino Daniele, Ernesto Vitolo, a cui si unisce il chitarrista siciliano Osvaldo Lo Iacono. Zurzolo e Vitolo sono talmente legati al grande cantautore da dedicargli il concerto, “Neapolis”, declinato in una chiave jazz rock.

A partire da lunedì 13, invece, inizieranno i tour di “Luci in Valle“, visite guidate pensate soprattutto per le famiglie con bambini. Il percorso notturno è dedicato alla mitologia, alla storia di Agrigento e della Valle e si srotolerà nel tratto superiore della Via Sacra, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia. Le visite guidate di “Luci in Valle” dureranno tutto il mese di luglio, due a sera, alle 20,15 in italiano e alle 20,45 in inglese.

Infine, si ricorda che la Valle dei Templi è stata inserita tra i parchi archeologici visitabili gratuitamente le prime domeniche del mese nell’ambito dell’iniziativa #Laculturariparte, che riprende la pratica della domenica gratuita in musei e siti archeologici siciliani interrotta con l’inizio del lockdown.