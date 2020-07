Volotea, ancora offerte da e per Catania: voli a soli 9 euro

La nota compagnia low cost spagnola ha lanciato delle offerte sui prezzi dei biglietti aerei: tra le tratte interessate, presenti anche voli da e per Catania a prezzo stracciato.

Con l’arrivo della bella stagione, molti italiani avranno definitivamente iniziato a pensare alle vacanze. A tal proposito, di certo le offerte proposte dalle compagnie aeree non possono che rappresentare un’ottima notizia. Proprio per chi vive alle pendici dell’Etna, Volotea sta proponendo delle promozioni sui biglietti dei voli in partenza Catania.

Le offerte principali riguardano dei biglietti aerei a 9 euro: dall’aeroporto Fontanarossa è infatti possibile raggiungere Napoli e Verona spendendo meno di 10 euro. Inoltre, sono disponibili offerte per i voli da Catania per Ancona, Bari, Torino e Venezia al di sotto dei 20 euro, e per Genova, Pescara e Tolosa a meno di 30 euro.

Infine, buone notizie anche per coloro i quali vogliono raggiungere la città di Catania. Infatti, Volotea sta proponendo dei biglietti a 9 euro per voli da Ancona, Napoli, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Sotto i 30 euro anche i voli da Bari e Genova per volare verso la città etnea.