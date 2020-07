Branco di 9 capodogli nelle acque della Sicilia: lo spettacolare video subacqueo

Incontro con i Capodogli!!! ecco il video che ho realizzato in seguito alla segnalazione pervenuta alla Capitaneria di Porto di Lipari di un Capodoglio impigliato in una rete da pesca abbandonata a largo delle Isole Eolie (a pochi giorni dalla liberazione di un altro Capodoglio a largo di Panarea). Siamo partiti alla volta del punto dell'avvistamento con la Motovedetta CP322 e abbiamo intercettato una famiglia di ben 9 Capodogli a sud di Alicudi. Purtroppo dalla Motovedetta non si riusciva a vedere se ci fosse qualche capodoglio impigliato nella rete così per evitare di avvicinarci pericolosamente ho deciso di tuffarmi in acqua, raggiungerli a nuoto rimanendo comunque sempre a debita distanza per evitare di disturbarli o di interferire con loro. Fortunatamente nulla impediva loro il nuoto e non avendo notato nulla di anomalo siamo tornati in porto, accompagnati da un gruppo di Delfini che saltavano a prua. Una storia a lieto fine che mi ha consentito di girare queste immagini suggestive della migrazione di questa famiglia di capodogli. Non nego che trovarmi in acqua con questi giganti del mare è stata un'emozione indescrivibile, specialmente perchè l'ultima volta che ero stato in acqua con un Capodoglio è stata in occasione della morte di Siso, il cui scheletro è oggi esposto al MuMa - Museo del Mare Milazzo. Esprimo tutta la mia gratitudine per la stima che il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ha dimostrato nei miei confronti e spero di essere stato all'altezza del compito assegnatomi. Desideravo infine fare i complimenti al personale della Capitaneria di Lipari e di Milazzo che si è dimostrato molto professionale e sensibile alla causa. W il mare!🇬🇧 Meeting with Sperm Whales !!! here is the video that I made following the report received by the Port Authority of Lipari of a Sperm Whale caught in an abandoned fishing net off the Aeolian Islands. We left for the sighting point with the CP322 patrol boat and we intercepted a family of 9 sperm whales south of Alicudi. Unfortunately, from the patrol boat it was not possible to see if there were some sperm whales entangled in the net so to avoid approaching dangerously I decided to dive into the water, reach them by swimming while remaining always at a safe distance to avoid disturbing them or interfering with them. Fortunately nothing prevented them from swimming and not having noticed anything unusual we went back to port. A story with a happy ending that allowed me to turn the suggestive images of the movement of this sperm whale family to the south. I don't deny that being in the water with these giants of the sea was an indescribable emotion. I express all my gratitude for the esteem that the Corps of Harbor Offices - Coast Guard has shown to me. I hope I lived up to the task assigned to me. Finally, I wanted to congratulate the staff of the Lipari and Milazzo authorities who proved to be very professional and sensitive to the cause. W the sea!#TutelaAmbiente #spermwhale #capodoglio #isoleeolie #mumamilazzo #sisoproject Ohga GreenMeQuesto video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Corpo delle Capitanerie - Guardia costiera che vi invito a visitare per vedere questo e altri filmati che riguardano la protezione del nostro mare: https://www.facebook.com/430494487006438/posts/3035885263134001/