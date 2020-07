Guardare un film mentre si nuota in piscina: la novità nel Catanese [FOTO]

Alle pendici dell'Etna è possibile guardare un film direttamente in piscina. Si tratta dell'iniziativa lanciata a Mascalucia da un centro sportivo polifunzionale.

Dopo l’esperimento dal sapore vintage del Drive-In, la nuova frontiera del cinema d’estate si sposta al di là delle semplici arene all’aperto e approda in piscina. Si tratta dell’idea, sognata e messa in pratica da una piscina privata e area polifunzionale sportiva a Mascalucia. Seduti sul bordo piscina o in acqua, gli spettatori possono godersi la visione di un film all’interno di un’originale location e con il bellissimo sfondo dell’Etna.

Per la prima serata è stata scelta la commedia ironica di Ficarra e Picone “L’ora legale”, proiettata lo scorso venerdì su un maxi schermo posto in alto di fronte all’imponente vasca.

Gli spettacoli si svolgeranno due volte a settimana, più una serata dedicata interamente ai più piccoli. Il biglietto comprende: ingresso, parcheggio interno, sdraio fronte maxischermo, bagno in piscina e servizi.