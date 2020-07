Incidente al Lungomare di Catania: motociclista in gravi condizioni

Si è verificato ieri un grave incidente nei pressi del Lungomare di Catania. Coinvolti nell'accaduto un automobilista e un uomo in scooter, che si trova adesso in gravi condizioni al Cannizzaro.

Si è verificato ieri sera al Lungomare di Catania un grave incidente, che ha visto coinvolti un’automobile e uno scooter all’altezza di piazza Nettuno. Gli inquirenti non sono ancora stati in grado di accertare la dinamica dell’accaduto, ma un motociclista di 47 anni si trova adesso in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro.

Non si è ancora certi di come si siano svolti i fatti, ma sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da una brusca manovra a “U”, eseguita da un anziano automobilista. L’uomo, durante la manovra, avrebbe colpito in pieno il motociclista, che proveniva dall’altra parte della strada. A causa dell’incidente, ieri il traffico di Ognina ha subito dei momentanei rallentamenti.

L’anziano di 84 anni è stato trasportato all’ospedale di Acireale, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. L’uomo in scooter, al contrario, si trova adesso in gravi condizioni.