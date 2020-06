Eclissi di luna e sciame di stelle cadenti: gli appuntamenti astronomici di luglio

Il cielo estivo di luglio offrirà a tutti gli appassionati diversi spettacoli naturali mozzafiato. Ecco tutte le date con gli appuntamenti da non perdere.

Stelle e pianeti non resteranno fermi e, anche nel corso del mese di luglio, ci regaleranno degli spettacoli naturali gratuiti da ammirare. Dopo la Luna di fragole e l’eclissi anulare di Sole che hanno caratterizzato il mese di giugno, il primo appuntamento astronomico di luglio è fissato per giorno 5 luglio 2020, data in cui sarà possibile osservare un’eclissi penombrale di Luna, che si troverà in congiunzione con Giove. Il giorno dopo, invece, il 6 luglio 2020, la sua congiunzione cambierà pianeta e si troverà con Saturno.

L’11 luglio invece è previsto un doppio appuntamento: sarà possibile, infatti, vedere Venere in congiunzione con la stella di Aldebaran e la Luna con Marte. Le Delta delle Acquaridi, uno sciame meteorico di stelle cadenti tipico dei mesi di luglio e agosto e dalla natura ancora incerta, raggiungeranno l’acme il 27 luglio. Dopo questo spettacolo, bisognerà aspettare agosto per lo sciame delle Perseidi.