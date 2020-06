Concerto de “Il Volo” rinviato: slitta l’appuntamento al Teatro Antico di Taormina

Gli eventi previsti per settembre vengono rinviati: il concerto del trio Il Volo previsto nella cornice del Teatro Antico di Taormina dovrà quindi aspettare ancora un anno.

L’emergenza ha fatto sì che si rinviassero gli eventi musicali e i concerti previsti per il periodo estivo. Così, molte cancellazioni e con date prefissate per il 2021, con gli stessi biglietti. A subire la stessa sorte è il gruppo de Il Volo.

Vengono dunque posticipati al 2021 i due appuntamenti del trio Il Volo previsti questa estate al Teatro Antico di Taormina. I concerti previsti per il 4 e 5 settembre sono stati rinviati nelle stesse date ma per l’anno prossimo. I biglietti già acquistati rimangono validi per le date corrispondenti. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Friends and Partners e di Ticketone.

Il gruppo formato Piero, Gianluca e Ignazio, dovrà quindi fare a meno delle tappe in Sicilia, a differenza di alcuni artisti i quali hanno confermato il proprio tour musicale, tra cui Silvestri e Diodato. Il tutto, mentre non è ancora risolta lo scontro tra consumatori e governo a proposito del voucher per i biglietti, unica alternativa al momento al rimborso per gli eventi annullati.

