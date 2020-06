Lavoro Catania: le nuove posizioni disponibili

A Catania ci sono diverse possibilità per chi è alla ricerca di un impiego: le offerte di lavoro disponibili sono varie e per ogni genere.

Sono in tanti ad essere alla ricerca di lavoro in questo momento, e sono numerose le offerte disponibili a Catania e provincia. Le possibilità sono varie e per qualifiche di ogni genere, rendendo la ricerca utile per un numero maggiore di persone. Ecco quali sono le principali offerte di lavoro Catania.

Assunzioni Catania: Sephora

Una tra le aziende leader cnel campo cosmetico è alla ricerca di persone da impiegare come Beauty Advisor. Si ricerca una figura che sia capace di lavorare in squadra, in maniera dinamica e flessibile. Il problem solving è una capacità apprezzata per questo impiego, che prevederà un diretto contatto con il cliente, rispettando le sue esigenze.

Si richiede un’esperienza pregressa in ruoli analoghi e preferibilmente in contesti Retail multinazionali e dinamici. Rientra tra i requisiti anche il possesso di un diploma di scuola superiore, una buona conoscenza dell’inglese, mentre è preferibile anche una conoscenza del francese. Sono anche previsti dei momenti di training e formazione del personale.

Glovo

Tra le offerte di lavoro Catania, una delle posizioni più ricercate al momento e negli ultimi mesi è sicuramente quello del corriere. Glovo, nota azienda di consegne, è alla ricerca di personale da inquadrare in questo ruolo a Catania. In particolare, i pacchi da trasportare non saranno superiori agli 8 Kg e gli orari saranno flessibili, dato che il lavoratore stesso potrà decidere quando iniziare la giornata lavorativa. L’impiego prevede l’impegno per 7 giorni su 7 e la consegna dei prodotti anche in modalità urgente.

Lavoro Catania: Pfizer

La Pfizer è alla ricerca di personale a Catania, nell’area Facilities e General Services Manager. Si propone una modalità di contratto permanente e si richiede un Master Degree in Civil Engineering, dieci anni di esperienza pregressa nell’area Facilities e la capacità di parlare italiano e inglese fluentemente.

Diverse sono le responsabilità per chi vuole partecipare a questo lavoro: dalla cooperazione con gli ingegneri per alcuni progetti al controllo di spese e pagamenti, o ancora la funzione di supervisore e di elaborazione di report regolari sull’andamento delle attività dell’azienda.

Sales Assistant

L’azienda C2C – Close to consumer, della società Gi Group, è alla ricerca di figure da inquadrare nel ruolo di Sales Assistant. C2C si occupa del settore delle promozioni di vendita, del merchandising e dell’organizzazione di eventi sul territorio italiano. L’offerta è rivolta a candidati con esperienza nel settore vendita dell’area brand luxury nel canale Retail/Department Store.

L’unità dovrà occuparsi della propria area assegnata ma anche monitorare lo stock e assistere alla clientela presente in negozio. In particolare, l’offerta è rivolta all’assunzione nel settore di Accessori, Abbigliamento e Casalinghi.

Hana Group

La multinazionale Hana Group è un’azienda leader nel settore di preparazione e vendita di sushi ed è alla ricerca di figure da inquadrare nel ruolo di operatori. Viene offerto un contratto part time a tempo determinato per 6 giorni su 7 con riposo infrasettimanale. Tra i requisiti è preferibile avere esperienza nel settore ristorazione/vendita, la predisposizione al lavoro su turni e la conoscenza della lingua italiana.