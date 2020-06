La Regione compra le tue foto sulla Sicilia: il bando per partecipare all’iniziativa

L'avviso pubblico ha la finalità di arricchire l'archivio fotografico della Regione Sicilia, volto alla promozione dell'Isola e del suo turismo.

La Regione Sicilia, attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha rilasciato un avviso pubblico con la finalità di acquisire immagini elettroniche ad alta risoluzione, volto alla promozione della destinazione Sicilia.

“L’acquisizione – come si legge nella comunicazione regionale – ha la finalità di arricchire l’archivio fotografico di questa Amministrazione con l’obiettivo di diversificare il più possibile temi e località. Le immagini, pertanto, dovranno rappresentare la Sicilia, nei suoi aspetti peculiari (cultura, natura, tradizioni, enogastronomia, eventi). Saranno particolarmente apprezzate le immagini inedite che, riguardino destinazioni poco conosciute, aventi ad oggetto l’entroterra, i borghi o l’attività all’aria aperta, o ritraggano in modo originale luoghi, eventi, relazioni sociali“.

I soggetti interessati a cedere i diritti delle proprie fotografie ad alta risoluzione alla Regione Sicilia, dovranno far pervenire la propria istanza mezzo email e con gli allegati e i requisiti richiesti dalla stessa all’interno della comunicazione; la ricezione in posta elettronica, con un massimo di 3 foto in allegato, dovrà avvenire entro le ore 14.00 del 25/06/2020, pena esclusione d’ufficio.

Per ogni foto scelta da parte della Regione Sicilia, verrà corrisposto un corrispettivo pari a 30 euro (oltre IVA, se dovuta, nei termini di legge, al lordo di eventuale ritenuta d’acconto).

“L’autore in caso di acquisto delle immagini da parte dell’Amministrazione, dovrà cedere il diritto d’autore e tutti i diritti collegati, all’Amministrazione che ne diventa unico proprietario e come tale potrà apportare modifiche alle stesse e/o pubblicarle anche in porzioni o parti di esse. Con la vendita e/o cessione, l’autore dovrà rinunziare a qualsivoglia pretesa presente e futura per sé o i propri eredi, in materia di diritti d’autore“, si legge nel comunicato integrale.

Download – “Allegato A – Acquisizione di immagini in formato elettronico ed in alta risoluzione”