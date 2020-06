Coronavirus Sicilia: 4 nuovi positivi e 2 decessi in tre giorni

I casi di coronavirus in Sicilia così come comunicati oggi dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

I casi di coronavirus in Sicilia si mantengono stabilmente bassi, con diversi giorni in cui sono stati registrati zero nuovi contagi o, tutt’al più, di poche unità. L’Isola a partire da oggi chiede la registrazione per i non residenti sul portale SiciliaSiCura, in modo da poter tracciare al meglio l’andamento dei contagi. Anche nel resto d’Italia, nel frattempo, inizia il tracciamento tramite l’App Immuni, che parte oggi in fase di test in quattro regioni italiane.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 165.693 (+5.054 rispetto a venerdì 5 giugno), su 140.109 persone: di queste sono risultate positive 3.452 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 853 (-19), 2.321 sono guarite (+21) e 278 decedute (+2). Degli attuali 853 positivi, 47 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (+1) – mentre 806 (-6) sono in isolamento domiciliare.