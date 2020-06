Ikea Catania: i nuovi orari di apertura del negozio

Ikea Catania: ecco i nuovi orari e i giorni di apertura dell'azienda di arredamento svedese, modificati fino alla fine di questa settimana.

Ikea Catania: ecco i giorni e gli orari di apertura della sede catanese della multinazionale svedese, leggermente modificati fino a questo weekend. Questa è l’ultima settimana in cui Ikea rimarrà chiusa la domenica. Fino al 7 giugno (compreso), quindi, lo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 fino alle ore 21:00.

Inoltre, fino al 7 giugno il bar dello store sarà aperto da lunedì a sabato dalle ore 9:30 fino alle ore 19:00. Il Bistro, in cui è possibile trovare spuntini in pieno stile svedese, accoglierà i clienti dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 20. Infine, il ristorante, dove poter gustare le pietanze tipiche svedesi, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Lo Smaland, cioè lo spazio gioco per i bambini di Ikea, resterà chiuso in ottemperanza alle misure di sicurezza.

Per evitare le code e recarsi presso il punto vendita in piena sicurezza è possibile scaricare l’app ufirst. Quest’app consente di, una volta selezionato lo store di interesse, conoscere in tempo reale il numero di persone in fila. Si otterrà, quindi, un’indicazione sul lasso di tempo entro cui recarsi al negozio e, così, si ridurranno i tempi d’attesa e si eviteranno assembramenti.