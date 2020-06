Coronavirus, muore a Catania a 24 anni ragazza guarita e poi tornata positiva

La 24 enne era ospite dell'Oasi di Troina ed è stata trasferita a Catania in terapia intensiva, dove i medici hanno fatto il possibile per scongiurare l'esito peggiore.

Morta a Catania a causa del coronavirus una ragazza disabile di 24 anni dichiarata clinicamente guarita e poi risultata positiva al tampone. La ventiquattrenne, ospite all’Oasi di Troina, era stata ricoverata al reparto Malattie Infettive all’Umberto I di Enna una settimana fa e poi dimessa. Dopo la dimissione dall’ospedale, la giovane vi era tornata per un disturbo in apparenza meno grave.

Tuttavia, l’esito del tampone disposto in via precauzionale dai medici e il rapido aggravarsi delle condizioni di salute hanno fatto precipitare la situazione. La ragazza è stata subito trasferita d’urgenza in terapia intensiva a Catania, dove i medici hanno provato a salvarle la vita. Nonostante gli sforzi, purtroppo, per la giovane non c’è stato niente da fare se non constatare il decesso, avvenuto ieri pomeriggio.

Una morte che fa riflettere su quanto ancora sia poca la conoscenza su questo virus e su quanto non si debba in nessun modo abbassare la guardia. Una raccomandazione ripetuta da politici ed esperti. Proprio nel corso della stessa giornata di ieri, infatti, sono arrivate le raccomandazioni dell’assessore Razza e del governatore Musumeci, entrambi invitando a rispettare le regole, in quanto l’emergenza può dirsi tutt’altro che finita.