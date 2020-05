Sul posto il personale Anas per la gestione della viabilità. Traffico provvisoriamente deviato.

La tangenziale ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme. Il personale dell’Anas è già sul posto al fine di gestire la viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Gravina.

Vengono segnalate lunghe code al momento.

In aggiornamento…