Catania, Enzo Bianco tuona: “Assembramenti al Lungomare tipo branco, così è da irresponsabili” [FOTO]

Assembramenti al Lungomare di Catania, la denuncia dell'ex sindaco di Catania Enzo Bianco sui social network.

In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco ha ammonito i cittadini catanesi per le immagini del Lungomare nella giornata di ieri, domenica 17 maggio. Tra le tante foto circolate sul web in queste ultime 24 ore, si evincono assembramenti e molta gente senza mascherina, lungo tutto il litorale roccioso.

“Sono rimasto profondamente turbato – ha commentato Bianco – da quello che ho visto ieri in città. Ancor di più dalle foto che circolano in rete e che condivido. Assembramenti di persone; vicine, anzi vicinissime, tipo branco! Soprattutto ragazzi, ma non solo. Senza mascherine! Così è da irresponsabili! Vi prego, tutti abbiamo fatto tanto per due mesi! E i risultati si sono visti. Non facciamo cose senza senso! Riprendiamoci la nostra vita. Ma non così!“.

Nel post si fa chiaro riferimento a quanto visto lungo viale Artale Alagona, piazza Nettuno e viale Ruggero di Lauria, con marciapiedi e pista ciclabile totalmente invase di persone, oltre che una lunga coda automobilistica in entrambi i sensi di marcia.

“E i controlli! Le forze di polizia sono state encomiabili. Le ringrazio ancora una volta. Ma oggi i controlli servono ancora. Contro chi non capisce e colpisce se stesso e gli altri. Sindaco Salvo Pogliese, si faccia sentire!“, chiosa l’ex primo cittadino etneo.