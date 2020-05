Incidente notturno sulla Palermo-Catania: muore una donna

Incidente mortale nella serata di ieri sulla Palermo-Catania. Un'auto con a bordo due passeggeri ha compiuto un salto di carreggiata in un punto in cui ci sono dei lavori di rifacimento delle barriere dello spartitraffico.

Due erano i passeggeri che percorrevano l’A19 Palermo-Catania su una Land Rover coinvolti in un incidente stradale ieri sera intorno alle 22:00. L’autovettura è stata trovata sulla carreggiata del senso di marcia opposto allo svincolo per Casteldaccia. In quel tratto dell’autostrada sono ancora in corso i lavori per il rifacimento degli spartitraffico, ma le cause che hanno portato all’incidente sono ancora da verificare.

Sul posto si sono recati gli uomini della polizia stradale e i sanitari del 118, ma per Maria Rita Elmo, 49 anni, non c’è stato nulla da fare se non constatare il suo decesso. L’uomo che viaggiava con lei non sarebbe in pericolo di vita, avendo riportato ferite non gravi.