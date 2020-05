Metro Catania, nuovi orari e capienza ridotta: le nuove regole della Fase 2

Riapre oggi la metropolitana al pubblico mantenendo le misure di distanziamento sociale previste dal decreto. Ecco le regole e gli orari di apertura.

Il servizio metropolitana offerto dall’azienda Ferrovia Circumetnea ritorna in attività oggi, a distanza di due mesi dalla sospensione. Si potrà usufruire della metropolitana da lunedì al sabato. Alle 6:40 è partita la prima corsa da Nesima e il servizio si concluderà alle 21:00 con l’ultima corsa in partenza dalla fermata Stesicoro. Ci sarà una corsa ogni 15 minuti fino alle 15:00 e successivamente una corsa ogni 20 minuti. Ogni mezzo della FCE potrà contenere 66 persone circa. È stato ripristinato anche il servizio del Metroshuttle sul percorso Parcheggio Milo – Parcheggio Santa Sofia – Parcheggio Milo con gli stessi orari di prima.

Per usare la metropolitana in tutta sicurezza secondo le norme che regolano il distanziamento sociale, le stazioni sono state configurate con accessi separati di entrata e di uscita. All’interno della metropolitana, infine, sono stati posizionati degli adesivi che regolano la sosta dei pendolari durante l’attesa del mezzo. Gli stessi adesivi sono stati applicati anche all’interno della metropolitana per garantire il trasporto in modo sicuro e con le giuste distanze.

Per una maggiore efficienza, sono state introdotte delle regole comportamentali per i pendolari: