Sciopero dei benzinai in Sicilia: si fermano le aree di servizio autostradali

Le aree di servizio autostradali sciopereranno contro le misure adottate dai recenti decreti anti-covid. Ecco quando si terrà la protesta.

Sciopero dei benzinai confermato per la prossima settimana dalle sigle sindacali Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio.

Dalle 22:00 del 12 maggio sino alle 22:00 di giorno 14 maggio, le aree di Servizio della viabilità autostradale sciopereranno contro le attuali condizioni imposte dai decreti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Si tratta di attività dal carattere essenziale, affermano le associazioni, a cui non è stato neanche consentito di ridurre orari ed applicare turnazioni per contenere i costi e utilizzare almeno la cassa integrazione: “Le imprese di gestione, in particolare in autostrada, hanno continuato a garantire il servizio 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, malgrado oltre due mesi di vendite letteralmente crollate in media del 92%”.