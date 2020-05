L’Etna sbuffa di gioia per l’ultima Superluna dell’anno: il video spettacolare

L'ultima Superluna di questo 2020 è stata accolta dall'Etna con un delicato sbuffo di cenere che sembra accarezzarla.

È stata l’ultima Superluna del 2020 quella di ieri, 7 maggio. L’appuntamento, fissato per le 20:30 in tutta Italia, ha permesso di ammirare la Luna in Peringeo, ossia nella sua massima vicinanza dalla Terra. Sono infatti 361.180 i chilometri che la separano dal nostro pianeta, rispetto alla distanza media di oltre 384mila chilometri. Proprio per questo ci sembrerà molto più grande e luminosa del solito.

La “Luna del Fiore”, così com’è stata battezzata dai nativi americani che la ammiravano splendere sui loro raccolti in piena fioritura, sembra aver anche baciato l’Etna: un’occasione imperdibile per ammirare la bellezza del cielo notturno in queste lunghe giornate tormentate dall’emergenza epidemiologica.

L’Etna, proprio in questi giorni, ci ha anche mandato un ulteriore messaggio: ha sbuffato un cuore di cenere, quasi a voler farci pregustare l’imminente e romantico incontro con il suo satellite. Lo scatto che ha immortalato il bizzarro evento, letto anche come un messaggio d’incoraggiamento alla luce della fatidica Fase 2, ha subito fatto il giro del web regalando spettacolo ed emozioni.

Altrettanto significativo il video che ritrae l’atmosfera della scorsa notte: la Luna, gigantesca e splendente, viene accolta dal Vulcano siciliano con un delicato sbuffo di cenere che sembra accarezzarla.

Il prossimo appuntamento con la Superluna è fissato per aprile 2021.