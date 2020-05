Etna, spettacolo notturno: esplosioni nel cratere Voragine [VIDEO]

Ecco un piccolo video che mostra alcune delle esplosioni al cratere Voragine la sera del 30 aprile 2020, ripreso da casa nostra a Tremestieri Etneo.Oggi molti di noi abbiamo sentito (e stasera continuiamo a sentire) le detonazioni causate da questa attività esplosiva. Le detonazioni fanno impressione, ma non sono segno di qualcosa di brutto, rappresentano solo una determinata tipologia di esplosioni, che in questi ultimi 10 anni abbiamo sentito in diverse occasioni.Le esplosioni sono meno frequenti in questi ultimi 2-3 giorni, rispetto ad altri periodi di questa attività alla Voragine, che è iniziata il 12 settembre 2019 - cioè, ormai più di 7 mesi e mezzo. Molte di esse producono piccoli sbuffi di cenere. Al momento è in attività solo uno dei tre conetti che negli ultimi mesi si sono formati all'interno della Voragine.

Il video pubblicato da Boris Behncke su Facebook che riprende alcune esplosioni della giornata di ieri nel cratere Voragine dell'Etna.

Se il mondo si è fermato per la quarantena, la natura che ci circonda non smette di meravigliarci. Anche l’Etna non smette di dare spettacoli pirotecnici che incutono timore, da un lato, e che trasmettono meraviglia, dall’altro.

Nella serata di ieri (giovedì 30 aprile), infatti, il vulcano si è reso palcoscenico di alcune esplosioni dal cratere Voragine. A riprendere lo scenario e le esplosioni è il vulcanologo dell’INGV dell’Osservatorio di Catania, Boris Behncke.

Come dice il vulcanologo: “Le detonazioni fanno impressione, ma non sono segno di qualcosa di brutto, rappresentano solo una determinata tipologia di esplosioni, che in questi ultimi 10 anni abbiamo sentito in diverse occasioni“.

“Le esplosioni sono meno frequenti in questi ultimi 2-3 giorni, rispetto ad altri periodi di questa attività alla Voragine, che è iniziata il 12 settembre 2019 – cioè, ormai più di 7 mesi e mezzo. Molte di esse producono piccoli sbuffi di cenere. Al momento è in attività solo uno dei tre conetti che negli ultimi mesi si sono formati all’interno della Voragine“, conclude Behncke.