Stasera in TV: in onda”Pirati dei Caraibi” e “Detroit”

La redazione di LiveUnict vi consiglia i migliori film da guardare stasera in tv. Thriller, fantasia e azione per un giovedì sera trascorso in casa sul divano.

Il giovane Karl Marx [Rai 3, 21:20]: All’età di 26 anni, Karl Marx si mette insieme alla moglie Jenny sulla strada dell’esilio. Nel 1844 a Parigi conosce il giovane Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica, che studiava gli inizi del proletariato inglese. Engels e Marx, tra censura e raid della polizia, rivolte e sollevamenti politici, presiederanno alla nascita del movimento operaio, che fino a quel momento era per lo più disorganizzato e improvvisato.

Detroit [Rai 4, 21:20]: Nel 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani, nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar. Il governatore del Michigan inviò la Guardia Nazionale a sedare la rivolta e il presidente Lyndon Johnson gli fece dare man forte dall’esercito. L’episodio paradigmatico di quel tumulto fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar [Canale 5, 21:21]: Spinto in una nuova avventura, Jack Sparrow viene travolto dai forti venti della sfortuna quando dei pirati fantasmi guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar, scappano dal Triangolo del Diavolo determinati a uccidere tutti i pirati del mare. L’unica speranza di sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone.

Gothika [Rai Movie, 21:10]: Sotto la supervisione del marito, direttore del reparto psichiatrico di un carcere femminile, la psicologa criminale Miranda Grey segue pericolose pazienti-detenute affette da turbe mentali. Una di queste, Chloe, è un’omicida ossessionata dal diavolo. L’incontro con un’enigmatica ragazza sconvolge la vita della dottoressa: dopo un terribile incidente, la donna scopre che il marito è stato assassinato ed è lei a essere accusata dell’efferato delitto.