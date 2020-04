Stasera in TV: in onda “E.T. L’extraterrestre” e Alberto Angela

I titoli consigliati della redazione per trascorrere piacevolmente questa serata, cercando di sconfiggere la noia da isolamento. Ecco la programmazione che suggeriamo per stasera, mercoledì 29 aprile.

E.T. L’extraterrestre [Italia Uno, 21: 32]: un extraterrestre è abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno – battezzato E.T. – ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sarà proprio grazie ai ragazzi che riuscirà a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. Commovente storia di un “diverso” aiutato dai puri di cuore contro la freddezza degli adulti e delle istituzioni.

La ricerca della felicità [Iris, 21:00]: tratto dalla storia vera di Chris Gardner, che grazie al suo duro lavoro è riuscito ad uscire dalla miseria e avere una vita agiata per se e suo figlio.

Meraviglie – La penisola dei tesori [Rai 1, 21:25]: dai reperti etruschi alle ville rinascimentali in Veneto. In questa puntata Alberto Angela ci accompagna tra gli straordinari scenari di Castel del Monte e dei Trulli di Alberobello in Puglia. Esploreremo il mondo dimenticato degli etruschi scoprendo i tesori del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e le magnifiche tombe di Cerveteri e Tarquinia con pitture rimaste intatte che ci descrivono un mondo pieno di colori e di amore per la vita.