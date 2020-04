Catania, abusava sessualmente della figlia 12enne della convivente: arrestato

Nei confronti dell'uomo, il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per abuso sessuale continuato, aggravato dall’averlo commesso su minorenne che ha meno di 14 anni.

Avrebbe abusato della figlia della sua compagna, fin da quando la bambina aveva nove anni, obbligandola anche a vedere, sul suo telefonino, video hard che avrebbero coinvolto la madre.

È per questo che la Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di indagini a carico di un catanese di 42 anni, indagato per il reato di abuso sessuale continuato su una minore di 12 anni, commesso in qualità di convivente della madre della vittima, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga.

Una prima confessione degli abusi (sarebbero stati diversi nel corso degli anni) la piccola l’avrebbe fatta a un’altra figlia del 42enne, vittima anche lei delle violenze del padre in passato.

Per paura dell’uomo, la 12enne avrebbe deciso di lasciare casa e andare a convivere con il padre naturale. La vittima sembrava così aver ritrovato la propria stabilità insieme al genitore e alla sua nuova compagna fino a quando, in occasione di una visita della madre e del suo convivente, quest’ultimo ancora una volta ha stretto particolarmente a sé la bambina, rievocandole così il ricordo degli abusi subiti e inducendola, stavolta, a rivelare il suo triste passato alla nuova compagna del padre e quindi alla nonna paterna.

L’attività di indagine compiuta a seguito della denuncia, in perfetta sinergia tra servizi sociali, carabinieri e autorità giudiziaria, ha consentito di consolidare il quadro probatorio a carico dell’indagato e di richiedere la misura cautelare concessa dal Gip.