Catania, furto con spaccata in farmacia: folle inseguimento e schianto [VIDEO]

Furto con spaccata nel rione di San Giorgio: a pagarne le conseguenze una farmacia, fermato l'uomo dopo un inseguimento con schianto.

La Sezione Antirapina della Polizia di Stato ha fermato questa notte un pluripregiudicato, dopo aver effettuato un furto con la metodologia della “spaccata” all’interno di una farmacia del quartiere San Giorgio di Catania.

Alle ore 2 di questa notte, la sala operativa ha rilevato il furto e avvisato le volanti per la ricerca di un soggetto che, come un ariete un’autovettura Fiat Uno di colore scuro precedentemente rubata, aveva infranto la vetrina dell’esercizio commerciale.

L’autore del misfatto, già conosciuto per azioni simili, era specializzato in questa tecnica, come rivelato dalle immagini video delle telecamere in cui si denota come in due manovre in retromarcia, sfruttando l’angolo dell’auto, sia riuscito nell’intento di spaccare la vetrina, entrare e fuggire con l’incasso.

Fuga movimentata e proseguita con un vero inseguimento delle volanti nel centro storico di Catania, poi proseguito per un breve tratto a piedi; l’uomo, identificato con l’auto rubata danneggiata nel posteriore, si è dato alla fuga delle sirene prima di schiantarsi contro un muro. Identificato, è stato trovato in possesso di una chiava usata per la manomissione del furto dell’automobile, guanti in lattice, scaldacollo e cappello di lana.