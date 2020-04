Sicilia, ordinanza Musumeci: attività chiuse il 25 aprile e 1 maggio

Il governatore Nello Musumeci dispone la chiusura obbligatoria di tutte le attività nelle giornate del 25 aprile e 1 maggio, a eccezione di farmacie ed edicole.

Non si è ancora usciti completamente dall’emergenza sanitaria, ma in Sicilia si registrano pochi casi e la situazione non sembra essere preoccupante: si procede alla graduale riapertura e all’allentamento delle misure restrittive con l’ultima ordinanza emanata da Nello Musumeci in data 18 aprile 2020. Per evitare uscite collettive nelle giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio, tutte le attività resteranno chiuse a eccezione di farmacie ed edicole: anche i supermercati rimarranno chiusi.

L’art. 7 di suddetta ordinanza statuisce: “È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole“.

Resta però la possibilità di consegnare a domicilio determinati beni necessari: “È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento“.