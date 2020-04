Salta il “Google Camp” in Sicilia, ma l’azienda dona 170mila euro per l’Isola

L'edizione del Google Camp prevista in Sicilia non si farà a causa dell'emergenza sanitaria, ma l'azienda ha donato una cifra destinata ai siciliani e allo stesso parco archeologico di Selinunte.

Doveva essere la passerella dei vip e della tecnologia, ma la crisi sanitaria ha costretto ad annullare anche il Google Camp previsto in Sicilia dal 25 al 30 luglio. L’appuntamento si sarebbe tenuto a Selinunte, nel cuore dell’Isola, all’interno del suggestivo parco archeologico greco. Tuttavia, il colosso di Mountain View non ha dimenticato la terra siciliana e ha donato complessivamente 170 mila euro malgrado l’evento saltato.

Di questi, 100 mila verranno destinati al Banco alimentare di Sicilia e si aggiungeranno a tutte le altre iniziative nate per contrastare la crisi socio-economica generata dalla pandemia. I restanti 70 mila euro, invece, avranno come beneficiario lo stesso Parco Archeologico di Selinunte. Una sponsorizzazione tecnica per alcune attività del Parco per attività già programmate negli scorsi anni.

Il Google Camp è dal 2014 una tradizione estiva tutta siciliana e negli ultimi anni ha avuto location ma soprattutto ospiti d’eccezione. Tra gli invitati da Google per le scorse edizioni diversi ultravip, come Leonardo Di Caprio, Mark Zuckerberg o Elton John.