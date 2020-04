Via a prestiti per le imprese: si potranno richiedere fino a 25 mila euro

Durante l'emergenza sanitaria molte aziende sono state messe in ginocchio. Da oggi verranno concessi i prestiti per le PMI.

È in atto in queste ore una stretta sinergia tra banche e governo per contrastare la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Molte le aziende che hanno chiuso o che hanno perso i propri capitali. L’azione immediata è stata quella di provvedere alla liquidità, aiutando così le attività a rischio.

Da oggi verranno rilasciati i primi prestiti. Si potrà fare richiesta fino a 25.000 euro di prestito previsti dal Fondo PMI. I tempi di attesa sono stati ridotti al minimo: infatti, è possibile ottenere la liquidità anche in 24h dalla richiesta. Bisogna recarsi in banca previo appuntamento per evitare assembramenti. Per chi invece ha richiesto la garanzia Sace passerà più tempo a causa della mancanza di una piattaforma online che gestisca le domande inviate. I tassi d’interesse si manterranno sotto il 2%.