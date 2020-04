“Aceddi cu l’ova” e “cuddure”: la ricetta dei dolci tipici pasquali

"Aceddi cu l'ova" o "cuddure"? I nomi sono tanti, ma il dolce siciliano tipico della tradizione pasquale mette d'accordo tutti: ecco la ricetta da riprodurre comodamente da casa.

C’è chi li chiama “aceddi cu l’ova”, chi invece “cuddure” o “pupi cu l’ova” o ancora “cicilii”, “campanari”, “panareddi di Pasqua” ecc. Si tratta di un famosissimo dolce siciliano tipico della tradizione pasquale che, ogni anno, non può mancare nelle tavole degli abitanti di tutta l’Isola. I diversi nomi derivano dalle molteplici forme che questi dolci possono assumere: cestini intrecciati, corone, animali, ecc. Preparati anticamente dalle nonne e poi distribuiti ai bambini, gli “aceddi cu l’ova” sono ancora una tradizione vivissima in tutta la Sicilia. Vediamo come prepararlo.

“Aceddi cu l’ova” e “cuddure”: gli ingredienti

Gli ingredienti per preparare questo dolce sono molto semplici e di natura povera. Proprio per questo, in passato, era un dolce diffusissimo e “semplice” da realizzare in casa senza troppi costi. L’impasto è molto simile a quello della pasta frolla e, trasformato in un contenitore per uova intere, viene cotto in forno e, alla fine, decorato con zuccherini colorati. Ecco le dosi e gli ingredienti necessari:

600 gr. di farina 00

180 gr. di zucchero

125 gr. di strutto o di burro

180 ml di latte o acqua

2 uova

14 gr. di ammoniaca (o 1 bustina di lievito per dolci)

1 bustina di vanillina

buccia grattugiata di limone o arancia