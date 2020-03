Coronavirus, Unict lancia raccolta fondi per ospedali catanesi

L'Università di Catania promuove una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione da donare agli ospedali catanesi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“UNICT aiuta chi ti aiuta“, la raccolta fondi lanciata dall’Università di Catania per supportare gli ospedali catanesi. Sono invitati a donare docenti, personale e studenti e tutti i cittadini: chiunque può offrire un proprio contributo per sostenere il finanziamento delle strutture ospedaliere di riferimento – Policlinico, San Marco, Cannizzaro, Garibaldi -, in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, farmaci, ventilatori polmonari e altre apparecchiature fondamentali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

È possibile contribuire con una propria donazione tramite bonifico bancario all’IBAN IT96N0521616903000008092222, intestato all’Università di Catania, indicando la causale “Coronavirus”.

Docenti e personale dell’Ateneo possono donare una quota semplicemente autorizzando online la trattenuta dallo stipendio. Maggiori informazioni sul sito dell’Università degli Studi di Catania.

Il rettore Francesco Priolo lancia l’invito a donare: “È il momento della responsabilità”.