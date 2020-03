Stasera in TV: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” e “Rogue one”

Inizio di settimana che non delude gli appassionati di cinema, con tante proposte per i fan delle grandi saghe e non solo

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban [Italia 1, 21.26]: Appena giunto a Hogwarts per il suo terzo anno, Harry scopre che il pericoloso assassino Sirius Black è fuggito dalla prigione di Azkaban e si è esso sulle sue tracce.

Rogue one: a Star Wars story [Canale 20, 21.04]: Un gruppo di combattenti ribelli si lancia nel disperato tentativo di rubare i piani della Morte Nera e impedire all’Impero di guadagnare terreno e potere.

La vita è una cosa meravigliosa [Canale 5, 21.21]: Le storie di un poliziotto, un bancario e un medico alle prese con problemi spinosi e situazioni fuori dall’ordinario.

Jack Ryan – L’iniziazione [Paramount Channel, 21.20]: La nuova avventura di Jack Ryan prende avvio quando, prima di entrare nella CIA, lavorare come analista a Wall Street. Ryan viene reclutato da un agente per indagare su un affare di terrorismo finanziario di dimensioni globali.

L’esorcista [Iris, 21.00]: La dodicenne Regan comincia a dare insoliti segni di squilibrio e, dopo numerose terribili vicende, la madre arriva ad ipotizzare che la ragazza sia posseduta da forze esterne.

Pronti a morire [Rai Movie, 21.20]: Una donna misteriosa arriva a Redemption per uccidere il diabolico Herod, che una volta all’anno organizza una serie di duelli che attira killer da ogni parte del West.