Coronavirus in Sicilia: quattro sanitari positivi all’Umberto I di Siracusa

Emergenza Coronavirus in Sicilia: salgono i numeri di casi positivi al Covid-19. All'ospedale Umberto I di Siracusa si registrano quattro casi di contagio.

Nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il personale medico sanitario è a grave rischio di contagio, trovandosi a contatto diretto con i casi positivi al tampone. In tutto il territorio nazionale, medici e infermieri contagiati dal nuovo Coronavirus superano ampiamente le 2.600 unità, oltre il doppio rispetto a quelli infettati in Cina.

In Italia, il personale sanitario affetto da Covid-19 è pari a più dell’8% dei casi totali. All’ospedale Umberto I di Siracusa sono risultati positivi al Coronavirus quattro sanitari: tre medici e un infermiere. I sanitari sono adesso in quarantena, come previsto. Sono cinque in tutto i casi tra medici e infermieri infettati.