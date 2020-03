Coronavirus, dalla Sicilia a Lecce in vacanza: scatta la denuncia per 4 coppie

Erano partiti dalla Sicilia per andare in vacanza in Salento, ma sono stati fermati per un controllo e denunciati a Lecce.

Durante un controllo della Polizia a Sant’Isidoro (LE), eseguito per controllare l’effettivo rispetto della quarantena, sono state fermate quattro coppie di turisti siciliani provenienti da Noto. A seguito di un ulteriore controllo, le 8 persone sono risultate quasi tutte pregiudicate.

La Polizia ha quindi avviato la procedura per l’irrogazione del foglio di via col divieto di ritorno nella città di Lecce, oltre alla denuncia per inosservanza dei provvedimenti di divieto di spostamento a causa dell’emergenza sanitaria emanati dal Governo.