Il Coronavirus non ferma il Teatro Bellini: spettacoli in streaming gratis [VIDEO]

In questo momento di emergenza sanitaria che ha costretto a dare lo stop a spettacoli teatrali, opere e concerti, il Teatro Massimo Bellini propone gli spettacoli in streaming.

Il Teatro Massimo Bellini di Catania si unisce alle istituzioni e associazioni culturali e aderisce alla campagna #iorestoacasa con gli spettacoli in streaming: Teatro Bellini Story andrà in onda con il primo spettacolo sul sito del teatro da giovedì 19 marzo, alle ore 18:30.

Si aprono le porte degli archivi storici ricchi di musica, arte e passione: a inaugurare il nuovo ciclo sarà la “Norma” che il Teatro Massimo Bellini metteva in scena nel 2005 in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, dove sarebbe approdata l’anno successivo. L’allestimento era stato concepito non solo per i due palcoscenici siciliani ma destinato ad una memorabile tournée in Giappone. Fu una grande affermazione per l’ente e le sue masse artistiche e tecniche, valorizzate da una messinscena affidata a nomi di prima grandezza. A firmare la regia era infatti Walter Pagliaro, che si era avvalso dello scenografo e costumista Alberto Verso e del light designer Luigi Saccomandi. Sul podio il maestro Giuliano Carella, mentre il Coro era istruito da Tiziana Carlini.

Norma aveva la voce e la presenza scenica del soprano greco Dimitra Theodossiou, artista di caratura internazionale, molto cara al pubblico catanese. Artisti di spicco figuravano anche per gli altri ruoli principali: Adalgisa era Nidia Palacios, mezzosoprano italo-argentino, Pollione il tenore italo-uruguayano Carlo Ventre, Oroveso il basso Riccardo Zanellato. Nelle parti di fianco, Maria Grazia Calderone nel ruolo di Clotilde, e Mariano Brischetto in quello di Flavio, entrambi artisti del Coro del “Bellini”.

Il cast era il medesimo che nel 2003 aveva trionfato sia nella prima tournée del “Bellini” in Sol Levante, sia a San Pietroburgo, dove il teatro catanese era già stato nel 2001. Le due recite catanesi del 14 e 16 giugno 2005 furono oggetto della registrazione effettuata dalla Dynamic, che realizzò per il Teatro Massimo Bellini il Dvd che sarà riproposto in streaming.