Stasera in TV: Valencia – Atalanta e “Non c’è più religione”

Nella prima giornata di limitazioni imposte per far fronte all'emergenza Coronavirus, passare la serata davanti alla TV è una tra le opzioni migliori. Ecco il meglio della programmazione di oggi.

Tutto il giorno davanti [Rai 1, ore 21:25]: Adele, assessore alle politiche sociali di Palermo, diventa il tutore legale di centinaia di minori stranieri non accompagnati sbarcati in città, tanto da venir soprannominata “La grande madre”. Inoltre ha anche due figli propri ed il tempo sembra non essere mai abbastanza per occuparsi di tutto e la sua vita diviene indissolubilmente intrecciata alle vicende personali delle centinaia di minori a lei affidati, i suoi quattrocento figli…

Champions League – Valencia Vs Atalanta [Canale 5, ore 21:00]: Il Valencia di Albert Celades affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Tu la conosci Claudia [Italia 1, ore 21:21]: Giovanni, sposato con Claudia, e’ un uomo abitudinario che si considera miracolato per il solo fatto di essere suo marito; Giacomo, separato e soddisfatto della propria vita, quando conosce Claudia si rende conto di non avere nulla; Aldo, tassista che si innamora facilmente, da qualche tempo vive solo per Claudia…

Non c’è più religione [Rai Movie, ore 21:10]: Una commedia che parla dei diversi conflitti tra le comunità religiose del mediterraneo. Questi litigi avvengono per il semplice motivo che non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; così il sindaco Cecco (Claudio Bisio) e Suor Marta (Angela Finocchiaro) chiedono aiuto alla comunità musulmana presente nell’isola.