Coronavirus: possibile stop a mutui, tasse e tributi

Possibile sospensione del pagamento di mutui, tasse e tributi per fronteggiare l'emergenza economica attigua a quella sanitaria.

L’emergenza sanitaria in corso sta avendo ricadute evidenti in ambito economico, tanto da poter parlare di una vera e propria emergenza economica. Al fine di fronteggiare anche quest’ultima, tra i Decreti che il Ministero continua a varare in questi giorni, potrebbe trovare spazio anche una misura che vede la sospensione, estesa a tutto il territorio nazionale, del pagamento di mutui, bollette e tributi.

Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, spiega che il governo sta tentando di aiutare le famiglie e le imprese attraverso il canale della liquidità “che va garantita, e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto il territorio nazionale”. Ha inoltre precisato che la misura sarà valida già dal 16 marzo, data della prossima scadenza fiscale.

Anche la viceministra, Laura Castelli, ha parlato di una potenziale sospensione dei pagamenti: “Mutui, tasse, è tutto sospeso”.