UNICT – Pubblicato il bando Erasmus Studio 2020/2021

Ecco il bando dell'Erasmus Studio 2020/2021 e le destinazioni estere disponibili pubblicate dall'Università degli Studi di Catania.

Nonostante i tempi non siano dei migliori, per via dell’emergenza Coronavirus e del numero dei contagi in Italia, Sicilia inclusa, la carriera di uno studente non può fermarsi del tutto e chiunque ha il diritto di coltivare sogni e ambizioni, incluso quello di provare una delle esperienze che più caratterizza e cambia la vita universitaria: l’Erasmus. Il bando, relativo al prossimo accademico e quindi, si spera, a emergenza conclusa, è stato pubblicato due giorni fa e lo si riporta qui in versione integrale, incluse le destinazioni disponibili. Sarà possibile inviare domanda fino al 30 marzo.

È emanato, per l’anno accademico 2020/2021, il bando per l’assegnazione di Mobilità Erasmus per studio verso Programme Countries (KA103), che disciplina la selezione per l’attribuzione di borse di mobilità per studio finanziate dal Programma Erasmus+, nell’ambito degli accordi inter-istituzionali siglati dall’Università degli Studi di Catania, destinate a studenti di tutti i livelli, come specificati all’articolo 4 del presente bando, che siano regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Catania.

Per chiarimenti tecnici sulla candidatura on line è attivo presso l’Ufficio Mobilità Internazionale un Help Desk in contatto con i consulenti tecnici che gestiscono il portale studenti Smart_edu. Il ricevimento al pubblico avverrà esclusivamente in modo telematico attraverso la casella di posta elettronica erasmus.bandi@unict.it. Ulteriori informazioni, inoltre, sono reperibili alla sezione “Bandi e concorsi” di Unict, nella sezione “Diritto allo studio”.