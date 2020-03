Sicilia, un messinese nella top 100 degli avvocati italiani secondo Forbes

Forbes Italia ha stilato e pubblicato una classifica che vede i migliori 100 avvocati italiani. Tra di loro un messinese, unico del Sud a entrare nella prestigiosa lista.

Lo scorso 21 febbraio, l’edizione italiana della rivista statunitense Forbes ha stilato e pubblicato la top 100 delle società nel mondo legale e della consulenza. Tra i vari nomi citati, si trova un nome siciliano, per la precisione messinese: è quello di Santi Delia, fondatore della società Bonetti&Delia, unico avvocato selezionato del Sud Italia.

Intervistato, ha dichiarato di non credere di essere “riuscito a cambiare l’andamento del Paese negli stessi termini con cui i grandi studi e i loro avvocati d’affari decidono le operazioni più importanti in Italia, ma […] ho cercato di tutelare diritti, sogni e aspirazioni spesso sopite o incredule circa la loro affermazione. Su questo, sono certo di esser riuscito a cambiare parecchie vite soprattutto tra i più giovani”.

“A 40 anni, l’enorme soddisfazione di leggermi inaspettatamente tra loro ti fa capire quanto ha pagato il lavoro, le scelte innovative sull’uso di internet e la via della super specializzazione. Il lavoro di squadra che mira a valorizzare le singole capacità di avvocati e giovani legali in formazione che decidono di far parte del progetto e il costante confronto con il mio socio Michele Bonetti con cui condivido ogni scelta”, conclude, affermando che “da qui si riparte per nuovi traguardi”.