Coronavirus e Unict: la decisione dell’Ersu su mense e residenze

Mense chiuse a Catania per l'emergenza Coronavirus: ecco le decisioni dell'ERSU sulla questione.

L’ERSU comunica che da oggi e fino al 15 marzo 2020, le sale consumazione pasti delle mense di Catania rimarranno chiuse per prevenzione del contagio da Coronavirus.

Verrà comunque garantita la fruizione del pasto caldo nelle mense “Cittadella”, “Oberdan” e “Vittorio Emanuele”, a pranzo e a cena, dalle ore 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 21:00, in forma Take Away (porta via) per evitare il conglomerato di persone nello stesso luogo. Verrà garantito il pasto anche a chiunque abbia intolleranze e/o allergie. Si raccomanda al momento del ritiro del pasto di mantenere la reciproca distanza di sicurezza.

Le residenze universitarie resteranno comunque aperte.