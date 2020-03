Stasera in TV: “La fabbrica di cioccolato” e “Le pagine della nostra vita”

Alcuni dei film più amati della storia caratterizzeranno il palinsesto di questa sera: le proposte più allettanti della redazione di LiveUnict che renderanno felici tutte le generazioni.

Pretty Woman [Rai 1, ore 21:25]: il racconto dell’incontro tra un ricco uomo d’affari ed una prostituta che si trasformerà ben presto in un’imprevedibile storia d’amore. L’iconico film del 1990 con Richard Geree e Julia Roberts.

La fabbrica di Cioccolato [Italia 1, ore 21:20]: si tratta della pellicola del 2005 con Johnny Depp tra i protagonisti. Charlie Bucket, bambino molto povero ed amante del cioccolato, vince un biglietto d’oro con cui otterrà la possibilità di visitare insieme ad altri ragazzi la fantastica fabbrica di Willy Wonka.

Il sapore del successo [Rai Movie, ore 21:10]: Adam Jones è uno chef che, dopo aver rovinato la propria carriera, sogna di ricominciare ed aprire il più grande ristorante del mondo. Ci riuscirà?

Le pagine della nostra vita [La 5, ore 21:10]: Annie, in vacanza con la facoltosa famiglia, si innamora di Noah, un semplice operaio. La fine dell’estate li separerà ma non per sempre: i due tenteranno di ricominciare ma senza mai dimenticarsi. Si incontreranno una seconda volta, dopo molto tempo.