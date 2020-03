Angelo Duro a teatro con lo spettacolo “Da Vivo”: tappa a Catania

Il comico palermitano Angelo Duro torna nei teatri con un nuovo esilarante spettacolo: tra le tappe anche Catania.

Angelo Duro, divenuto celebre grazie al programma Le Iene, sale sui palchi più importanti d’Italia per far ridere a crepapelle il suo pubblico. Il comico siciliano, nato a Palermo, porta in scena “Da Vivo”, uno spettacolo destinato a riservare non poche sorprese. “Chi vi dice che parlerò? – afferma lo stesso Angelo Duro -. Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?”.

Il suo tour, partito a gennaio da Milano, coinvolge i principali teatri italiani e prevede numerose tappe: tra queste non potevano mancare le principali città della sua isola.

Il prossimo mercoledì 11 marzo, infatti, Angelo debutterà al Teatro Biondo di Palermo (alle ore 21) mentre il giorno seguente, il 12 marzo, sarà al Teatro Metropolitan di Catania (sempre alle ore 21).

Le sue battute ciniche ma capaci di indurre gli spettatori alla riflessione, hanno permesso al giovane di contare numerosi sostenitori (e 1,7 milioni di followers su Facebook) e di registrare il sold-out già in occasione della sua precedente tournée teatrale.