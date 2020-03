Corri Catania 2020: svelato il percorso della manifestazione

È stato svelato il percorso ufficiale della tanto attesa manifestazione sportiva che si terrà a maggio tra le strade della nostra città.

Domenica 10 maggio partirà il dodicesimo appuntamento della corsa – camminata che ha coinvolto nel corso degli anni più di 200 mila persone. Dagli sportivi, alle famiglie, passando per i ragazzi in cerca di una domenica diversa dalle altre, tutti i partecipanti hanno reso possibile la concretizzazione degli importanti progetti di solidarietà promossi dall’organizzazione. Quest’anno si corre per aiutare la Croce Rossa Italiana ed è già cominciato ufficialmente il cammino che porterà allo “Start”.

Una tappa di questo cammino è stata la comunicazione del percorso ufficiale della gara. 5 chilometri che si snodano lungo le vie del capoluogo etneo, attraversando il cuore della città e sfiorando alcuni dei punti più belli di Catania, dal centro storico a via Plebiscito, dal Castello Ursino a via Etnea.

Ecco il percorso completo, con tutte le vie che per un giorno si trasformeranno nella pista dei podisti catanesi:

PARTENZA: Piazza Università

Via Etnea,

Via Argentina

Via Sant’Euplio

Viale Regina Margherita,

Via Tomaselli,

Via Santa Maddalena,

Via Sant’Elena

Via Crociferi,

Piazza San Francesco,

Via della Lettera,

Piazza Mazzini,

Via Auteri

Via Transito

Via San Sebastiano

Piazza Federico di Svevia,

Via Grimaldi

Via Plebiscito

Via Cristoforo Colombo

Via Alcalà,

Via Jonica,

Villa Pacini,

Porta Utzeda

Via Etnea,

ARRIVO: Piazza Università