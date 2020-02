Coronavirus: a Perugia annullato il Festival del Giornalismo

Annullato a Perugia il Festival del Giornalismo previsto per aprile: le parole degli organizzatori.

Arrivata questa mattina la notizia della cancellazione dell’edizione 2020 del Festival del Giornalismo a Perugia. Le motivazioni sarebbero legate all’emergenza Coronavirus nel nostro Paese: l’evento, che avrebbe dovuto svolgersi dall’1 al 5 aprile 2020, è stato perciò cancellato. Sulla pagina Facebook, un post degli organizzatori Arianna Ciccone e Chris Potter:

“Ci abbiamo pensato molto in tutte queste settimane, mentre abbiamo continuato a lavorare per l’edizione del Festival più bella di sempre. Abbiamo valutato e considerato ogni possibile aspetto e informazione, siamo stati in contatto continuo con le istituzioni regionali. Alla fine nel prendere questa decisione ci siamo fatti guidare da un principio che ha ispirato in tutti questi anni il nostro impegno e la nostra dedizione per la manifestazione e che ha animato lo spirito stesso della sua community: il prendersi cura gli uni degli altri.