Il bacio tra “Mamma” Etna e la Luna in uno scatto da cartolina

Nel "romantico" scatto di Alberto Torrisi, il bacio tra l'Etna e la Luna è un inno alla bellezza paesaggistica della nostra terra.

La nostra terra non smette di regalare emozioni sotto forma di paesaggi ameni e di scenari da cartolina. Come quello dell’Etna in eruzione e della luna piena: un paesaggio questo che non poteva passare inosservato come dimostra lo scatto di Alberto Torrisi.

Nel suggestivo scatto, il vulcano in eruzione incontra una Luna in fase crescente e sembra offrirsi a lei, in un tenero bacio. Un vero e proprio spettacolo offertoci dalla natura selvaggia e infuocata della Sicilia e colto nello scatto di Torrisi. Una foto che pare quasi un dipinto e che ha già fatto il giro del web, facendo impazzire siciliani e non.