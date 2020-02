Assunzioni in Sicilia: tutte le opportunità attive

Un breve riepilogo sui bandi di concorso più interessanti attualmente attivi in Sicilia.

Assunzioni in Sicilia: di seguito alcune interessanti opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego. Sono diversi i bandi di concorso attivi per lavorare nella pubblica amministrazione a Catania e nel resto dell’Isola.

Assunzioni in Sicilia: le opportunità nei comuni

Diversi i comuni siciliani hanno indetto una selezione pubblica finalizzata al reclutamento di nuovo personale o alla stabilizzazione di diversi profili professionali.

Assunzioni in Sicilia: le opportunità nelle aziende ospedaliere

Molte le opportunità lavorative attive anche in ambito ospedaliero in Sicilia. Si cercano nuove figure a Catania, Messina e Palermo.

Assunzioni FCE: bando per capo tecnico unità officine

Il bando prevede l’assunzione di 1 cittadino italiano o di altro Stato membro UE, che abbia compiuto almeno 18 anni, sia in possesso della laurea triennale in ingegneria industriale e abbia almeno due anni di esperienza in officine ferroviarie, oppure del diploma ma con esperienza di almeno cinque anni in officine ferroviarie. La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente tramite raccomandata A/R da far recapitare alla Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea, via Caronda 352/A, 95128 Catania, e sulla busta va inserito il mittente, il codice fiscale e la dicitura “Concorso per Capo unità tecnica officine” entro giorno 1 Marzo 2020.

Per ogni altra informazione si rimanda al sito FCE per controllare il bando di concorso.

3 borse di studio per il Centro di Frutticoltura, Olivicultura e Agrumicultura di Acireale

Il Crea di Acireale mette a dispozisione 3 borse di studio tramite selezione pubblica per titoli e concorso da svolgersi presso il centro Crea di Acireale. Le borse di studio saranno:

Studi di agro-ecologia su colture arboree in ambiente caldo arido con tutor il dott. Filippo Ferlito;

studi di eco-fisiologia su colture arboree in ambiente caldo arido con tutor il dott. Filippo Ferlito;

Ricerca di bioindicatori in agro-ecosistemi arborei, tutor il dott. Salvatore Bella.

Per poter accedere al concorso occorrono:

il possesso di un titolo di laurea o titolo equipollente in materie agrarie, biologiche, naturali o chimiche;

la conoscenza di una lingua straniera o della lingua italiana (se cittadini stranieri).

La domanda di partecipazione va spedita entro il 05/03/2020 in carta semplice corredata di tutti i documenti e i titoli va inviata tramite Raccomandata con Avviso di Ricezione a: CREA-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura Corso Savoia 190, 95024 Acireale (CT) o tramite PEC fofa@pec.crea.gov.it

Per ogni altra informazione sul bando si consiglia di visitare il sito internet del CREA.

CNR, 1 borsa di studio per laureati da inserire nella sede secondaria di Cefalù

Il CNR, tramite l’istituto di Bioimmagini e Fisiologia molecolare sede secondaria di Cefalù, mette a concorso 1 posto tramite borsa di studio per ricerche sugli effetti biologici delle radiazioni.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in: Scienze Biologiche, Biotecnologie (agrarie-industriali, farmaceutiche, mediche, veterinarie), Chimica e tecnologia farmaceutica, Farmacia, Farmacia industriale o Biologia;

non aver compiuto il 35° anno di età;

conoscenza della lingua inglese (requisito opzionale).

La domanda va redatta secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando di concorso e inviata esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo mail dell’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, entro il 12/03/2020.

Per ogni altra informazione si rimanda al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e al sito dell’Istituto.