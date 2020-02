Assunzioni nei Comuni siciliani: tutte le figure ricercate

Bandi di concorso attivi nei comuni siciliani. Tutto quello che c'è da sapere sulle figure ricercate.

Assunzioni in Sicilia: sono diversi i comuni siciliani che hanno indetto una selezione pubblica finalizzata al reclutamento di nuovo personale o alla stabilizzazione di diversi profili professionali. Di seguito, tutte le informazioni sui bandi attivi e pubblicati in in Gazzetta Ufficiale.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Zafferana Etnea

Selezione, per titoli e colloqui, per la copertura di 16 posti presso l’ufficio sisma del comune di Zafferana Etnea:

– 9 unità a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo tecnico cat. D1;

– 1 unità a tempo pieno e determinato di geologo cat. D1;

– 5 unità a tempo pieno e determinato di geometra cat. C1;

– 1 unità a tempo pieno e determinato di istruttore amministrativo cat. C1.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Comune di Zafferana Etnea. Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Messina

Selezione, per titoli ed esami, per 1 posto di funzionario direttivo tecnico a tempo pieno e determinato, per la durata massima di 12 mesi, da destinare alle attività della prevenzione,della pianificazione e della gestione del rischio idrogeologico, idraulico e, in generale del rischio geologico. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Noto

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo informatico part time 18 ore a tempo indeterminato. Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura, domande, come da avviso pubblico, visionabili sul sito del Comune.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Ragalna

Il comune di Ragalna ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo-contabile a tempo pieno ed indeterminato con riserva del 50% dei posti al personale interno. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Custonaci

Indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di 2 posti di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, di categoria C, posizione economica C1 – profilo professionale istruttore tecnico, con quota di riserva di 1 posto a personale interno già dipendente dell’ente. L’avviso pubblico di selezione e schema di domanda è visionabile sul sito del Comune.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Erice

Indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, di mobilità esterna, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti profili professionali:

– n. 1 posto profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza cat. D;

– n. 1 posto profilo professionale agente di Polizia municipale.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Erice entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il bando integrale è consultabile sul sito del Comune.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Isnello

Mobilità volontaria esterna,contestuale manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorso, per la copertura di 3 posti,varie categorie e profili e selezione per 1 assistente sociale. II termine per la presentazione delle domande per le suddette procedure è il 2 marzo 2020, ore 12.00.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Lampedusa e Linosa

Avviate le seguenti procedure di stabilizzazione riservate al personale in servizio presso il comune di Lampedusa e Linosa:

– selezione per titoli riservata a n. 1 collaboratore amministrativo cat. B;

– selezione, per titoli ed esami, riservata a n. 1 istruttore contabile cat. C;

– selezione, per titoli ed esami, riservata a n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D;

– selezione, per titoli ed esami, riservata a n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D.

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati

sul sito del Comune.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Sciacca

Conferimento di 1 incarico di dirigente 6° settore, afferente all’area tecnica, con contratto a tempo pieno e determinato. Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito del Comune. Termine di presentazione istanze: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Torretta

Il comune di Torretta indice una procedura di mobilità volontaria esterna, finalizzata alla copertura di 1 posto a tempo indeterminato e pieno di cat. D – istruttore direttivo tecnico, CCNL enti locali. L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito del Comune. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Trapani

Il comune di Trapani ha indetto una procedura di selezione per la copertura di 2 posti di dirigente a tempo pieno e determinato:

– n. 1 posto di dirigente amministrativo;

– n. 1 posto di dirigente tecnico.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Assunzioni in Sicilia: Comune di Valguarnera Caropepe

Indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto istruttore direttivo-comandante di Polizia municipale cat. D1 a tempo pieno e indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.