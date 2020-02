La “Divina Commedia” a Catania: Dante arriva in città con un musical

L'opera musicata della "Divina Commedia" di Dante Aligheri farà tappa anche a Catania, dopo aver vinto il premio come miglior musical e conquistato i teatri italiani.

Dante Aligheri arriva a Catania con la prima opera musicale dedicata alla “Divina Commedia”. Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nei maggiori teatri italiani e non solo, l’opera di Dante, per la prima volta musicata, intratterrà gli spettatori catanesi per ben due serate, durante le quali saranno fatte rivivere le vicende fantastiche tra Inferno e Paradiso. Lo spettacolo farà tappa a Catania il 21 e il 22 febbraio 2020 presso il PalaCatania di corso Indipendenza.

Il musical metterà in scena i personaggi celebri della narrazione dantiana, tra scenografie e coreografie acrobatiche che incanteranno il pubblico, trascinandolo nel mondo di beati e dannati. L’opera giunge a Catania dopo aver conquistato gli spettatori dell’Arena di Verona e del Grimaldi Forum di Montecarlo, avendo ottenuto anche il riconoscimento di “miglior musical” al Premio Persefone 2019.

Lo spettacolo sarà presentato venerdì 14 febbraio alle 10.00 presso la sala giunta del Palazzo degli Elefanti. Per l’occasione interverranno anche il sindaco Pogliese, l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella, il regista e attore Andrea Ortis, l’attore Antonello Angiolillo, interprete di Dante, e molti altri.