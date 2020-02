Stasera in TV: “L’amica geniale – Il nuovo cognome” e “Xxx – Il ritorno di Xander Cage”

Affronta la settimana che sta iniziando con il sorriso, grazie ad uno dei programmi che propone il palinsesto di stasera.

L’amica geniale – Il nuovo cognome [Rai 21:25]: Lila è in viaggio di nozze mentre Elena vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage [Italia 1, 21:20]: Vin Diesel nel terzo capitolo della saga action. Un’arma tecnologica finita nelle mani sbagliate costringe Cage a tornare in azione.

Daddy’s Home [Canale 20, 21:04]: Un mite produttore radiofonico si sforza di diventare il miglior patrigno del mondo per i due figli della moglie. La situazione è però complicata dell’ex marito della donna.

The Grey [Paramount Channel, 21:10]: L’aereo su cui viaggia un gruppo di lavoratori di un oleodotto si schianta in una zona remota dell’Alaska e i pochi sopravvissuti si trovano costretti a lottare per sopravvivere.

Rocky V [TV8, 21:30]: Fisicamente invecchiato e rovinato economicamente, ritrova la voglia di vivere grazie alla sua famiglia e ad un giovane promettente da allenare.