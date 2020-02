Stasera in TV: Festival di Sanremo e “I tre moschettieri”

Inizia il weekend e, come ogni settimana, la nostra redazione vi propone i migliori show e titoli cinematografici con cui trascorrere una piacevole serata, ormai liberi dallo stress della settimana passata.

70esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo [Rai 1, 20:45]: Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Nel corso delle serate si esibiranno 24 artisti.

Madre! [Italia 1, 21:21]: Lei si è trasferita nella grande casa isolata in mezzo ai campi di grano per amore di Lui, e poiché la casa di Lui è stata completamente distrutta da un incendio, lei gliela sta ricostruendo intorno pezzo dopo pezzo, con determinazione e concretezza. Lui, invece, non riesce a superare il blocco che gli impedisce di scrivere e passa le giornate davanti alla pagina bianca. I suoi libri giacciono allineati sui ripiani di casa, ma il Poeta sembra aver perso l’ispirazione, e a nulla servono gli incoraggiamenti amorevoli di Lei. E mentre Lei desidera ardentemente costruire con Lui una famiglia, Lui si concentra ostinatamente sul proprio sterile horror vacui. Finché nella casa isolata irrompe uno sconosciuto, che porta con se’ una serie di invasori sempre più numerosa. E Lei vede gradualmente profanato quello spazio sacro che aveva edificato con totale abnegazione personale.

I tre moschettieri [Rai movie, 21:10]: Il giovane D’Artagnan si unisce ai tre un tempo leggendari moschettieri caduti in sventura. Insieme cercheranno di sventare il piano di una bella doppiogiochista e dei suoi sgherri per usurpare il trono di Francia e gettare l’Europa nel caos. Tornano I tre moschettieri, ma dimenticate il grande classico del 1948 di George Sidney con Gene Kelly, Lana Turner e Vincent Price: qui siamo più sul genere fumettone Disney del 1993.

Le streghe di Eastwick [Paramount Channel, 21:15]:Tre donne che scoprono essere delle streghe, sono in cerca del principe azzurro. Un po’ per gioco un po’ mosse dal desiderio di incontrare una persona fatta apposta per loro invocano l’arrivo dell’uomo dei loro sogni. Qualcosa però non funziona come dovrebbe e la cittadina di Eastwick viene stravolta dall’arrivo di un demonio sotto le mentite spoglie di uno stravagante milionario che conquista le tre donne locali portandole a vivere con se nella sua villa. Le tre donne però scoprono la vera identità dell’uomo e cercano di annientarlo.

Artic predatori – Terrore sui ghiacci [Italia 2, 21:20]:Un gruppo di esploratori è alla ricerca di una nave affondata nel 19esimo secolo al largo della costa antartica. Durante le ricerche, avranno la sventura di risvegliare una creatura aliena sepolta da secoli in mezzo ai ghiacci con conseguenza devastanti e pericolose.