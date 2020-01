Influenza: Catania è tra le province più colpite d’Italia

Il virus più temuto e comune in questo periodo dell'anno colpisce nel comune etneo e dintorni più del 10% della popolazione. Di seguito i dati statistici, le causa e alcuni consigli sulla prevenzione del fenomeno

Secondo i dati raccolti da Influweb, un progetto scientifico volontario che raccoglie informazioni sull’ influenza in Italia, la Sicilia è una delle regioni con la più alta percentuale di influenza stagionale, in particolar modo le province di Catania e Messina.

Infatti il sito, che documenta i tassi di diffusione del fenomeno durante tutta la stagione influenzale, ovvero da ottobre ad aprile, ha rivelato che nella provincia di Catania il 24,14% della popolazione ne è affetta e a Messina l’11,11%. La situazione è completamente diversa nel palermitano, in cui i casi di influenza sono talmente esigui da non superare l’1% della popolazione, così come nella provincia di Agrigento, Caltanissetta, Enna,Ragusa e Siracusa.

L’attività di monitoraggio del fenomeno, voluta dal Ministero della Salute, è finalizzata alla prevenzione del fenomeno e all’individuazione dei sintomi e le cause. Il virus,che stagionalmente colpisce principalmente gli anziani e i bambini, essendo i soggetti più deboli a livello immunitario, viene trasmesso tramite microscopiche goccioline di saliva emesse da persone affette, le quali si diffondo a stretto contatto causando il contagio specialmente negli ambienti chiusi.

Dopo essere rimasto in incubazione per qualche giorno, il virus si manifesta con sintomi quali:

febbre, con temperatura corporea superiore ai 38 gradi;

tosse;

brividi di freddo;

mal di gola;

perdita dell’appetito;

dolori muscolari;

abbassamento della voce;

vomito;

dissenteria;

dolore toracico;

congestione nasale;

cefalea.

La maggior parte dei sintomi viene curata tramite farmaci antipiretici, mucolitici e sedativi e si attenua in 5-7 giorni. Ad ogni modo, il mezzo di prevenzione principale è il vaccino, soprattutto per quanto riguarda gli anziani e tutti coloro che hanno un sistema immunitario particolarmente debole.

Le altre misure di prevenzione ordinarie, promosse dal Ministero della Salute, consistono in alcuni accorgimenti da applicare nella vita di tutti i giorni per non contrarre il contagio, quali: