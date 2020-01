Metro Shuttle, aumentano corse: attivi anche codici sms per nuove fermate Cittadella

Novità in arrivo per il Metro Shuttle FCE. La navetta che parte dalla stazione “Milo” per poi raggiungere la Cittadella universitaria, attraverso diverse fermate, effettuerà più corse nel corso della giornata. Saranno attivi inoltre nuovi codici per conoscere i tempi d'attesa in tempo reale.

Aumentano le corse del Metro Shuttle della Ferrovia CircumEtnea. A partire da domani, mercoledì 22 gennaio 2020, il Metro Shuttle effettuerà ben 17 corse in più, rispetto alle attuali, per un totale di 183 corse giornaliere.

Inoltre saranno attivati anche i codici delle paline riservate alle fermate Campus Universitario Ovest e Campus Universitario Est, utili per usufruire del servizio tempo reale bus FCE via sms: i codici saranno, rispettivamente, 2117 per la fermata Campus Universitario Ovest e 2118 per la fermata Campus Universitario Est.